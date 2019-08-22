«Русагро» укрепилась в Черноземье

Группа «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича объявила о закрытии сделки по выкупу 22,5% ГК «Агро-Белогорье», занимающей третье место по объему производства свинины в России (объем выпуска 219,4 тыс. тонн в живом весе). «Русагро» приобрела эту долю у экс-главы Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александра Соловьева. Сумма сделки не раскрывается. Господин Соловьев сообщил “Ъ”, что деньги от продажи актива планирует направить на строительство в Воронеже центра реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем. Основной владелец «Агро-Белогорья» — Владимир Зотов, которому принадлежит 72,5%.

Андрей Прах, Олег Мухин, Воронеж