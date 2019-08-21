В Афганистане погибли двое военнослужащих США

В Афганистане были «убиты в бою» двое американских военнослужащих, сообщает AFP со ссылкой на командование афганской миссии НАТО «Решительная поддержка». Имена и подробности инцидента не сообщаются. Отмечается, что с начала года в Афганистане погибли как минимум 14 военнослужащих армии США.

Напомним, за последние несколько дней в Афганистане произошла серия терактов, как минимум один из которых был организован группировкой «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз заверил, что намерен завершить самую длительную американскую военную кампанию и заключить сделку с представителями движения «Талибан» (запрещено в России). Он также добавил, что США в любом случае намерены оставить в Афганистане «очень значительные» силы в виде разведподразделений.

О перспективах вывода американских войск из Афганистана на фоне терактов читайте в материале “Ъ” «Афганистан не поборол зависимость от террористов».