Курс доллара. Прогноз на 22—23 августа

Снижение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках положительно сказалось на российской валюте. По итогам торгов среды курс доллара закрепился возле отметки 65,80 руб./$, что на 70 коп. ниже значений закрытия прошлой недели. Сезонный рост предложения валюты со стороны российских экспортеров оказывает дополнительную поддержку российской валюте.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Нордеа-банк
|66.00-67.00
|"БКС Премьер"
|65.00-67.00
|СМП Банк
|64.80-67.00
|Банк Русский Стандарт
|65.00-66.50
|Консенсус-прогноз *
|66.04
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Константин Кочергин, директор казначейства
Завершение недели, вероятно, будет полно сюрпризов для рынка
Спрос на рисковые активы восстанавливается, поскольку на рынках растут ожидания того, что ФРС более активно начнет стимулировать экономику на фоне торгово-валютных войн между США и Китаем. Главным риском станет публикация отчета с прошедшего заседания американского финансового регулятора. Несмотря на недавнее решение Федрезерва сократить процентную ставку на 0,25%, отсутствие заявлений председателя ФРС о начале цикла снижения ставок привело к укреплению доллара и распродаже рисковых активов. Тем не менее президент США Дональд Трамп в вопросе ставки продолжает оказывать давление на главу ФРС Джерома Пауэлла. В таких условиях господин Пауэлл дал распоряжение представителям регулятора не давать комментарии прессе до пятничной конференции. Поэтому завершение недели, вероятно, будет полно сюрпризов для рынка.
Роман Антонов, главный аналитик
Мы рассчитываем на скорое восстановление утраченных национальной валютой позиций
По нашему мнению, рубль выглядит несколько слабее, чем должен быть при текущих уровнях нефтяных котировок, страновой премии и состоянии экономики. Мы рассчитываем на скорое восстановление утраченных национальной валютой позиций, чему будет способствовать сохранение относительно благоприятной ситуации на мировых рынках и рынке энергоносителей, а также возвращение интереса инвесторов к развивающимся странам. Из ключевых событий, которые способны повлиять на настроения инвесторов, до конца недели отметим протоколы с последнего заседания ФРС и симпозиум глав центральных банков в Джексон-Хоул.
Антон Покатович, главный аналитик
Мы фактически наблюдаем за попытками рубля вернуться из зоны «перепроданности»
Рыночные опасения пока не получили почвы для своего усиления, в результате сценарий более глубокой девальвации курса рубля не реализовался. На этом фоне инвесторы снова концентрируют свое внимание на предстоящем выступлении Пауэлла в эту пятницу в Джексон-Хоул, надежды на более значительное смягчение монетарной политики ФРС пытаются сбалансировать текущую рыночную тревожность. В таких условиях рубль достаточно податливо реагирует на оптимизм со стороны возможного возвращения РФ в формат межстранового диалога G8. В данный момент мы фактически наблюдаем за попытками рубля вернуться из зоны «перепроданности», в которой российская валюта находилась в начале этой недели. Ожидаем, что до конца текущей недели рублевая валюта будет находиться в диапазоне 65,5–66,8.
просмотров: 213485
просмотров: 128057
просмотров: 126783
просмотров: 103032
просмотров: 81474