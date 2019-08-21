Курс доллара. Прогноз на 22—23 августа

Константин Кочергин, директор казначейства Завершение недели, вероятно, будет полно сюрпризов для рынка Спрос на рисковые активы восстанавливается, поскольку на рынках растут ожидания того, что ФРС более активно начнет стимулировать экономику на фоне торгово-валютных войн между США и Китаем. Главным риском станет публикация отчета с прошедшего заседания американского финансового регулятора. Несмотря на недавнее решение Федрезерва сократить процентную ставку на 0,25%, отсутствие заявлений председателя ФРС о начале цикла снижения ставок привело к укреплению доллара и распродаже рисковых активов. Тем не менее президент США Дональд Трамп в вопросе ставки продолжает оказывать давление на главу ФРС Джерома Пауэлла. В таких условиях господин Пауэлл дал распоряжение представителям регулятора не давать комментарии прессе до пятничной конференции. Поэтому завершение недели, вероятно, будет полно сюрпризов для рынка.

Роман Антонов, главный аналитик Мы рассчитываем на скорое восстановление утраченных национальной валютой позиций По нашему мнению, рубль выглядит несколько слабее, чем должен быть при текущих уровнях нефтяных котировок, страновой премии и состоянии экономики. Мы рассчитываем на скорое восстановление утраченных национальной валютой позиций, чему будет способствовать сохранение относительно благоприятной ситуации на мировых рынках и рынке энергоносителей, а также возвращение интереса инвесторов к развивающимся странам. Из ключевых событий, которые способны повлиять на настроения инвесторов, до конца недели отметим протоколы с последнего заседания ФРС и симпозиум глав центральных банков в Джексон-Хоул.