Стерлитамакские нефтехимические предприятия готовятся занять новую нишу на рынке

АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» совместно с Государственным научно-исследовательским институтом гражданской авиации завершило испытания новой марки авиационного бензина Б91/115. На основании полученных положительных результатов топливо этой марки рекомендовано к применению в гражданской авиации, в частности, машинах авиакомпаний АО АК «Лайт Эйр», АО «Казанское авиапредприятие» и ООО «РусАвиа».

АО «СНХЗ» — второе предприятие в России, наладившее выпуск двух самых востребованных марок авиабензина. Еще совсем недавно их приходилось закупать за рубежом.

Разработкой проекта по производству авиационного бензина здесь начали заниматься в 2014 году. Первую партию получили в 2017 году. Это был бензин марки Avgas 100LL. Он применяется в воздушных судах, оснащенных поршневыми двигателями внутреннего сгорания, потребляющими авиатопливо с высокими октановыми характеристиками и низким содержанием этиловой жидкости, в частности, в вертолетах Robinson R44, которые становятся все более популярными в частной авиации. В 2018 году налажено производство бензина марки Б91/115, который, в сравнении с Avgas 100LL, имеет низкие октановые характеристики и используется в качестве топлива в основном для самолетов малой авиации, самый распространенный из которых Ан-2.

Транспортируется бензин двумя способами — автоцистернами и бочками. Отгрузка в машины осуществляется автоматической станцией налива. Производительность ее составляет порядка 25 т в час.

— Бензовоз заезжает на специальную площадку, заземляется, после чего управление переходит в операторную и осуществляется при помощи компьютера. Оператор задает необходимый объем, нажимает кнопку пуска, и станция начинает заполнять автоцистерну. В тот же момент все данные уходят в отдел отгрузки для выдачи паспорта. Ускоряя таким образом оформление документации, мы экономим время водителей и покупателей, — пояснил начальник производства нефтехимической продукции АО «СНХЗ» Александр Дрыгин.

Заполнение бочек также стало более безопасным и точным за счет внедрения новой установки, оснащенной газоотводами и электронной системой управления. Человеку необходимо лишь установить тару, нажать кнопку «Пуск» и наблюдать за процессом со стороны. Таким образом исключается вдыхание рабочим вредных паров бензина. Для удобства покупателей на каждую бочку наносится QR-код, который содержит информацию о заводе-производителе, ссылку на официальный сайт, номер партии и дату выпуска.

— Безопасности на нашем заводе уделяется особое внимание, — акцентирует Александр Дрыгин. — Мы установили современную систему пожаротушения, которая работает полностью в автоматическом режиме.

Требования к авиационному бензину очень высокие. Поэтому жесткая система контроля качества на каждом этапе — обязательное условие для его производителей. Пробы бензина с каждой партии отправляются в Центральную заводскую лабораторию (ЦЗЛ). Она оснащена оборудованием, полностью соответствующим государственным стандартам, и прошла соответствующую аккредитацию.

— За высокое качество нашей продукции отвечает ЦЗЛ. Каждую из марок бензина мы исследуем по целому ряду критериев, — рассказала начальник лаборатории ИЦ ОТК Галина Шатунова. — У Avgas-100LL их двадцать, и семнадцать — у Б91/115. Это такие показатели, как фракционный состав, период стабильности, температура кристаллизации, давление насыщенных паров, массовая доля фактических смол, свинца и серы, внешний вид, кислотность и другие.

В соседнем помещении находится лаборатория по контролю качества агидолов, составляющих еще одну весомую долю продукции, выпускаемой АО «СНХЗ». Агидолы — это всем известные антиоксиданты, которые содержатся практически во всех продуктах для предотвращения их старения. Духи, кремы, шампуни, многотоннажная химия, в том числе бензин, — все это в своем составе имеет антиоксиданты разных видов.

— Лаборатория по контролю качества агидолов аттестована в системе Росакредитации Минэкономразвития РФ. Наша лаборатория идет в ногу со временем, а зачастую опережает его — закупается дорогостоящее оборудование и полностью укомплектовывается в соответствии с требованиями государственных стандартов. Также за счет закупки нового оборудования мы смогли разделить анализ светлых и темных нефтепродуктов — агидолы проходят контроль отдельно от авиационного бензина. Это очень облегчает и ускоряет процесс, — рассказала начальник отдела, руководитель ИЦ ОТК Светлана Финогентова.

Далее нам показали новую установку по упаковке антиоксидантов. Если раньше мешки с готовой продукцией зашивались на швейной машине и обматывались стрейч-пленкой вручную, то сейчас это делает автоматика.

Кроме того, она позволяет использовать принципиально новые мешки клапанного типа. Дозатор насыпает готовый продукт до 25 килограммов, принтер наносит номер партии, дату и время изготовления. Далее подается рукавный полиэтилен, отрезается, наносится на паллет, вакуумом забирается воздух. Таким образом исключается попадание осадков на маркировку и сам товар. Готовая продукция предъявляется контролеру отдела технического контроля и вывозится на склад, откуда уже отправляется к потребителю.

Также «Стерлитамакский нефтехимический завод» совместно с АО «Синтез-каучук», находящемся на смежной территории, является одним из крупнейших производителей востребованных синтетических каучуков и катализаторов в России. Первый выпускает сополимерные бутадиен-стирольные каучуки, второй — изопреновые, а также катализаторы дегидрирования и гидрирования углеводородных фракций.

— Каучуки составляют порядка 80% от основной продукции, выпускаемой нашими предприятиями. Производятся они из жидкого углеводородного сырья, получаемого в процессе перегонки нефти, — пояснил начальник производственно-технического отдела АО «Синтез-каучук» Юрий Скринник.

Вся цепочка химических реакций при производстве каучука требует достаточно большой инфраструктуры, так как включает целый ряд технологических процессов, связанных с многостадийной подготовкой фракций. Для нагрева мы используем в основном пар, который вырабатывает ТЭЦ (она, кстати, строилась одновременно с заводом именно для того, чтобы обеспечить предприятие теплом), и водооборотную систему, предназначенную для охлаждения теплообменного оборудования.

Продукция, выпускаемая на «Синтез-Каучук», пользуется высоким спросом, так как является сырьем для изготовления большого перечня резиновых изделий. В зависимости от сферы использования каучук делится на светлые и темные марки. АО «Синтез-Каучук» — единственный производитель светлых изопреновых каучуков в России. Светлые марки СКИ-5ПМ и СКИ-3С используются для получения цветных резиновых изделий, велосипедных и мотоциклетных шин, детских резиновых игрушек, обуви. Каучук СКИ-5ПМ имеет гипоаллергенные свойства, используется в резинотехнических изделиях для пищевой промышленности и медицинского назначения.

Каучуки темных видов применяются в основном в шинной промышленности. Брикеты каучука, которые поступают покупателям, являются компонентом производства резины. На производстве их уже перерабатывают, смешивая со специальными добавками, и подвергают вулканизации для придания прочности.

Сегодня каучуки, произведенные в Стерлитамаке, поставляются как на внутренний рынок (шинные предприятия и заводы резинотехнических изделий Москвы, Екатеринбурга, Ярославля, Омска, Воронежа, Уфы и др), так и на внешний (Италия, Франция, Германия, Испания, Китай, Польша, Корея, Финляндия, Польша, Индия, Индонезия).