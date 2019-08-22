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Легионеры РПЛ

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12
КлубКоличество легионеров
«Спартак»15 (Николоз Кутателадзе, Джордан Ларссон, Сильванус Нимели, Эсекьель Понсе, Идриса Самбу, Тиуб Тиерно, Джано Ананидзе, Лоренсо Мельгарехо, Гус Тиль, Андре Шюррле, Малкольм Баду, Айртон, Самюэль Жиго, Одри Йола, Андреа Романьоли)
«Краснодар»12 (Маркус Берг, Андрей Иван, Вандерсон, Кайо, Реми Кабелла, Виктор Классон, Юнес Намли, Кристоффер Ольссон, Триндаде де Вилена, Кристиан Рамирес, Урош Спаич, Йон Гудни Фьолусон)
«Зенит»11 (Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Эммануэль Маммана, Малком, Вильмар Барриос, Роберт Мак, Эмилиано Ригони, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Ярослав Ракицкий)
«Ахмат»9 (Аблай Мбенг, Андрес Понсе, Бернард Бериша, Конрад Михалак, Одисе Роше, Исмаэль Силва, Дамиан Шиманьский, Хосе Анхель Ромеро, Зоран Нижич)
«Рубин»9 (Видар Кьярнтанссон, Бека Микелтадзе, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Сильвие Бегич, Олег Данченко, Виталий Денисов, Карл Старфельт, Филип Уремович)
«Локомотив»8 (Лука Джорджевич, Эдер, Гжегож Крыховяк, Соломон Кверквелия, Мацей Рыбус, Мурилу, Бенедикт Хеведес, Ведран Чорлука)
ЦСКА8 (Такума Нисимура, Лассана Н`Диайе, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Хердур Магнуссон, Звонимир Шарлия)
«Арсенал»8 (Эванс Кангва, Александру Тудорие, Ламек Банда, Кингс Кангва, Георгий Костадинов, Горан Чаушич, Виктор Альварес, Бакари Коне)
«Ростов»8 (Бьорн Сигурдарсон, Эльдор Шомуродов, Бактиер Зайнутдинов, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Деннис Хаджикадунич, Мацей Вилюш, Рагнар Сигурдссон)
«Урал»8 (Рафал Августиняк, Эрик Бикфалви, Петрус Бумаль, Николай Димитров, Михал Кухарчик, Отман Эль-Кабир, Вараздат Ароян, Денис Кулаков)
«Уфа»8 (Ловро Бизяк, Андрес Вомбергар, Сильвестр Игбун, Кэтэлин Карп, Оливье Тилль, Боян Йокич, Ионуц Неделчару, Джемал Табидзе)
«Динамо»7 (Клинтон Н`Жье, Максимилиан Филипп, Шарль Каборе, Мигел Кардозу, Себастьян Шиманьский, Иван Ордец, Тони Шунич)
«Тамбов»6 (Мохамед Конате, Усман Мухаммед, Анвон Николас, Блессинг Олабиран, Муниру Салли, Седрик Гогуа)
«Сочи»5 (Александр Карапетян, Кристиан Нобоа, Акмаль Бахтияров, Душан Лагатор, Иван Миладинович)
«Крылья Советов»4 (Деян Радонич, Паул-Виорел Антон, Раду Гынсарь, Срджан Мияйлович)
«Оренбург»4 (Джоэль Фамейе, Рикарду, Даниэль Мишкич, Джордже Деспотович)

Данные официального сайта РПЛ.

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