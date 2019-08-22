Легионеры РПЛ

|Клуб
|Количество легионеров
|«Спартак»
|15 (Николоз Кутателадзе, Джордан Ларссон, Сильванус Нимели, Эсекьель Понсе, Идриса Самбу, Тиуб Тиерно, Джано Ананидзе, Лоренсо Мельгарехо, Гус Тиль, Андре Шюррле, Малкольм Баду, Айртон, Самюэль Жиго, Одри Йола, Андреа Романьоли)
|«Краснодар»
|12 (Маркус Берг, Андрей Иван, Вандерсон, Кайо, Реми Кабелла, Виктор Классон, Юнес Намли, Кристоффер Ольссон, Триндаде де Вилена, Кристиан Рамирес, Урош Спаич, Йон Гудни Фьолусон)
|«Зенит»
|11 (Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Эммануэль Маммана, Малком, Вильмар Барриос, Роберт Мак, Эмилиано Ригони, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Ярослав Ракицкий)
|«Ахмат»
|9 (Аблай Мбенг, Андрес Понсе, Бернард Бериша, Конрад Михалак, Одисе Роше, Исмаэль Силва, Дамиан Шиманьский, Хосе Анхель Ромеро, Зоран Нижич)
|«Рубин»
|9 (Видар Кьярнтанссон, Бека Микелтадзе, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Сильвие Бегич, Олег Данченко, Виталий Денисов, Карл Старфельт, Филип Уремович)
|«Локомотив»
|8 (Лука Джорджевич, Эдер, Гжегож Крыховяк, Соломон Кверквелия, Мацей Рыбус, Мурилу, Бенедикт Хеведес, Ведран Чорлука)
|ЦСКА
|8 (Такума Нисимура, Лассана Н`Диайе, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Хердур Магнуссон, Звонимир Шарлия)
|«Арсенал»
|8 (Эванс Кангва, Александру Тудорие, Ламек Банда, Кингс Кангва, Георгий Костадинов, Горан Чаушич, Виктор Альварес, Бакари Коне)
|«Ростов»
|8 (Бьорн Сигурдарсон, Эльдор Шомуродов, Бактиер Зайнутдинов, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Деннис Хаджикадунич, Мацей Вилюш, Рагнар Сигурдссон)
|«Урал»
|8 (Рафал Августиняк, Эрик Бикфалви, Петрус Бумаль, Николай Димитров, Михал Кухарчик, Отман Эль-Кабир, Вараздат Ароян, Денис Кулаков)
|«Уфа»
|8 (Ловро Бизяк, Андрес Вомбергар, Сильвестр Игбун, Кэтэлин Карп, Оливье Тилль, Боян Йокич, Ионуц Неделчару, Джемал Табидзе)
|«Динамо»
|7 (Клинтон Н`Жье, Максимилиан Филипп, Шарль Каборе, Мигел Кардозу, Себастьян Шиманьский, Иван Ордец, Тони Шунич)
|«Тамбов»
|6 (Мохамед Конате, Усман Мухаммед, Анвон Николас, Блессинг Олабиран, Муниру Салли, Седрик Гогуа)
|«Сочи»
|5 (Александр Карапетян, Кристиан Нобоа, Акмаль Бахтияров, Душан Лагатор, Иван Миладинович)
|«Крылья Советов»
|4 (Деян Радонич, Паул-Виорел Антон, Раду Гынсарь, Срджан Мияйлович)
|«Оренбург»
|4 (Джоэль Фамейе, Рикарду, Даниэль Мишкич, Джордже Деспотович)