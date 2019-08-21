Собран второй экземпляр транспортного самолета Ил-112В

В Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) завершен окончательный этап сборки второго опытного образца военно-транспортного Ил-112В. Об этом сообщило АО «Авиастар-СП»: оно выступает кооперантом с воронежским авиазаводом (ПАО «ВАСО»), на котором будут собираться машины. Сейчас в ЦАГИ «идет отладка самолетной системы уборки-выпуска шасси, механизации фюзеляжа», сообщили в «Авиастаре». После этого пройдут жесткостные испытания, затем начнется монтаж систем испытательного стенда для тестирования самолета на различные нагрузки. В дальнейшем будет проверяться система управления, а за этой проверкой последуют ресурсные испытания планера и статические исследования.

О планах ВАСО по выпуску Ил-112 — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин