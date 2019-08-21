Ravon осенью возобновит продажи в России

Компания Ravon возобновит продажу автомобилей в России — возвращение бренда на российский рынок, который фирма покинула весной 2018 года. состоится в сентябре 2019 года, сообщает автопроизводитель.

В продаже появятся три модели: хэтчбек Ravon R2 (он жу Chevrolet Spark) с 85-сильным бензиновым 1,2-литровым мотором и 4-ступенчатым «автоматом» по цене от 646 тыс. руб., седан Ravon Nexia R3 (Chevrolet Aveo предыдущего поколения) со 106-сильным 1,5-литровым бензиновым мотором с 5-ступенчатой механической коробкой передач (от 670 тыс. руб.) и 6-ступенчатым «автоматом» (от 734 тыс. руб.) и Ravon R4 (он же Chevrolet Cobalt), технически аналогичный Nexia R3, будет стоить от 678 тыс. руб. и 743 тыс. руб. в зависимости от типа трансмиссии.

Напомним, что осенью 2015 года компания «УзАвто» объявила о создании нового бренда Ravon, который пришел на смену UZ-Daewoo в связи с обновлением модельного ряда.