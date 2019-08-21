Пилот погиб при крушении вертолета в Вологодской области

Вертолет задел линию электропередачи и упал в реку Суду в районе населенного пункта Сойволовская Вологодской области. Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, в результате происшествия погиб пилот вертолета, тело которого было найдено рядом с местом крушения.

Инцидент произошел в промежутке от 16:30 до 16:40. Двухместный вертолет упал в 10–15 м от берега реки. По словам дежурного диспетчера аэропорта Череповца, заявки на полеты на вертолете не поступали.

В МЧС сообщили, что к ликвидации последствий аварии привлекли 44 человека и 15 единиц техники, а электроснабжение будет восстановлено силами аварийной бригады «Вологдаэнерго».

По словам источника агентства, на борту вертолета помимо пилота находился еще один человек, информация о его состоянии не поступала.