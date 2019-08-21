В Самарской области собираются повысить плату за капремонт

Для жителей многоквартирных домов Самарской области собираются повысить плату за капитальный ремонт. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат губернской думы Александр Степанов.

По данным парламентария, с 1 ноября 2019 года собираются установить минимальный тариф за капремонт в размере 7,51 руб./кв. м. На сегодняшний день минимальный размер взноса составляет 5,67 руб./кв. м в многоквартирных домах до 5 этажей включительно и 6,52 руб./кв. м. в домах выше 5 этажей.

Подробнее о некачественно проведенном капитальном ремонте в Самарской области читайте в публикации “Ъ-Волга” «Заменят обновленные крыши».