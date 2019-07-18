Заменят обновленные крыши

В Самарской области приводят в порядок дома после некачественного капремонта. Такая работа началась после многочисленных жалоб жителей в ОНФ о том, что «потолки в домах рушились и протекали, затапливало квартиры, начала разрушаться кирпичная кладка». В ОНФ уверены, что в Фонде капремонта «как отсутствовал, так и отсутствует технический контроль за проведением ремонтных работ, применяются материалы и технологии, не соответствующие современным ­стандартам».

В июле стало известно, что 24 дома в Самарской области приведены в порядок после некачественного капремонта и еще 23 дома будут готовы к сентябрю. Об этом сообщает реготделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В ОНФ рассказывают, что весной к ним поступили многочисленные обращения от жителей Тольятти и Самары по вопросу некачественного ремонта кровли домов за счет средств фонда капитального ремонта Самарской области. После жалоб проведены экспертизы некачественного капремонта и идет претензионная работа в отношении ­подрядчиков.

В ОНФ напоминают, что обращения были связаны с тем, что «потолки в домах людей рушились и протекали, затапливало квартиры, начала разрушаться кирпичная кладка». Главная причина масштабных протечек обновленных кровель, по мнению экспертов ОНФ,— отсутствие системного подхода в проведении капремонта жилого фонда. Кроме этого эксперты отмечают «недобросовестную» работу подрядных организаций, «некорректно выполненную теплоизоляцию чердачного перекрытия», «недостаточную толщину утеплителя и его некачественное расположение». «Еще одна грубейшая ошибка — использование вместо паропроницаемой пленки обычного полиэтилена. Также были претензии к монтажу водосточных желобов и воронок»,— подчеркивают в ОНФ.

Уточнить список домов и компаний, которые осуществляли ремонт кровли, и в какое время проходил капремонт этих домов, не удалось — компетентного специалиста ОНФ на момент звонка не оказалось на месте.

Сопредседатель ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима сообщила о том, что у ФКР затребован список должностных лиц фонда, которые приняли эти работы для привлечения их к административной ответственности. «Также у нас есть подозрения, что одна из подрядных организаций, которая допустила массовое некачественное проведение работ, не получила от ФКР претензий, что мы считаем попустительством. На особый контроль мы взяли 12 домов, у которых, по словам фонда, закончился гарантийный срок. В этом случае будем настаивать, чтобы недостатки устранялись за счет внебюджетных средств фонда. Констатируем, что в ФКР как отсутствовал, так и отсутствует технический контроль за проведением ремонтных работ, применяются материалы и технологии, не соответствующие современным стандартам»,— говорит Екатерина Гудзима.

Активистка отметила в беседе с „Ъ“, что дефекты на кровле были очевидны. «Когда мы стоим на крыше и видим, что между профлистом есть щели и видно небо, очевидно, чтобы представитель ФКР, чья подпись во всех актах стоит именно первой, принимал решение либо в кабинете, либо умышленно в интересах подрядной организации. Мы говорим о крышах, чьи дефекты было видно визуально. Жители говорят — «был шифер, крыши не текли, проблем не было, сделали капремонт и крыши потекли». Мы направляем бюджетные деньги на неправильную крышу и создаем необходимость в ремонте фасада, который благополучно простоял, если бы не зашли на капремонт. Парадоксальность в том, что тратим деньги, а делаем только хуже»,— рассуждает госпожа Гудзима.

От фонда капремонта и ГЖИ Самарской области на момент сдачи номера в печать не поступило ответа на запрос о сложившейся ­ситуации.

Руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских связывает приемку некачественных работ с халатностью комиссии. «Здесь, скорее всего, просто попустительство комиссии по приемке работ, в частности, со стороны органа МСУ и УК, потому что УК знают, как эксплуатировать те же кровли, представители МСУ тоже специалисты отдела ЖКХ, ФКР понятно, что должны это знать. Это несерьезный подход. Сейчас в ФКР разрывают договоры со многими подрядными организациями, которые некачественно выполняют работы, срывают сроки сдачи объектов. С другой стороны, желающих на выполнение этих работ не наблюдается. В последнее время многие конкурсы на выполнение работ по капремонту не состоялись, поскольку никто не заявился. Мне кажется, это связано с тем, что после подписания акта выполненных работ ФКР рассчитывается с организацией в течение 12 месяцев. Сейчас многие подрядные организации Самарской области начинают работать в Саратовской области, там идет оплата по факту. Мне кажется, ФКР есть смысл пересмотреть систему оплаты»,— говорит господин ­Часовских.

Общественники и юристы повторно выедут на проблемные объекты, чтобы помочь собственникам оформить претензии к ФКР по компенсации расходов, понесенных после протечки квартир. Екатерина Гудзима пояснила „Ъ“, что это широко распространенная практика — либо по мировому соглашению подрядная организация или УК возмещает ущерб, либо жители заказывают независимую экспертизу, которая выявляет сумму ущерба и подают иск.

Эксперты отмечают, что при замене крыши многоквартирного дома необходимо учитывать множество деталей, чтобы оценить стоимость этих работ. «Цена замены кровли зависит от сложности самой конфигурации кровли, от применяемых материалов, от этажности, очень много нюансов. Насчет стоимости нереально предположить, потому что много факторов — тут может обойтись от копеек до миллиардов»,— говорит генеральный директор ОАО ИСК «Домостроитель» Роман Прохуровский.

Ани Айвазян