Решение об аресте обвиняемых в мошенничестве с гособоронзаказом липецких предпринимателей отменено

Московский городской суд отменил решение Тверского районного суда о продлении ареста Кирилла Петрова и его брата Владимира (контролирует АО «Липецкое станкостроительное предприятие», фигурирующее в деле о хищении 119 млн руб., выделенных в рамках федеральной программы). Об этом “Ъ-Черноземье” сообщил глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в новом составе суда. «Решение половинчатое, но позитивное,— считает Александр Хуруджи. — Адвокаты просили о залоге в 5 млн руб., жаль, что суд их не услышал. Но отмена продления стражи — это хороший знак. И еще важно, что под стражей, согласно сегодняшнему решению, Петровы останутся только до 30 августа. То есть в ближайшие девять дней должно состояться новое заседание Тверского суда, где заново будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении ареста».

Напомним, Кирилла Петрова и его брата Владимира обвиняют в трех эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первый связан с проектом строительства нового предприятия — СТП-ЛСП, который был реализован с привлечением 338,1 млн руб. со стороны «Ростеха». По версии следствия, подконтрольная Петровым компания «Интермаш» поставила на строящийся завод некондиционный продольно-шлифовальный станок ЛШП-120600 за 33,7 млн руб. Второй и третий эпизоды касаются поставок бэушных станков в войсковую часть №3533 (3,7 млн руб.) и ПАО «Нептун» (7,5 млн руб.). По ходатайству следствия Кирилл и Владимир Петровы находятся в СИЗО.

О перспективах липецкого предприятия — в материале «“Ростех” становится за станки».

Ирина Лобанова