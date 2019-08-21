В аэропорту Пулково задержали более десяти рейсов

В санкт-петербургском аэропорту Пулково сегодня, 21 августа, одновременно было задержано более десяти рейсов. В социальных сетях и СМИ связывают сбой графика авиасообщения в Пулково с пролетом над Санкт-Петербургом самолета президента России Владимира Путина, который отправился в Хельсинки на встречу с финским коллегой Саули Ниинистё.

Пассажиры долгое время не могли вылететь в Москву, Барселону, Анталью, Тель-Авив, Энфида-Хаммамет, Душанбе, Ашхабад, Нижний Новгород, Иркутск, Воронеж и другие города. Согласно данным онлайн-табло, задержки составили от одного до пяти часов. При этом в первой половине дня также было сбито расписание прилета: несколько самолетов прибыли в Санкт-Петербург с опозданием.

По состоянию на 17:30 из Пулково по-прежнему не вылетели семь запланированных рейсов (два из них — в Москву), один рейс (в Душанбе) отменен.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург