Бес в ребро Ларри Кинг разводится со своей седьмой женой, с которой прожил 22 года

В высший суд округа Лос-Анджелес поступило заявление о разводе: его подал 85-летний Ларри Кинг.

Известный ведущий не выдержал после 22 лет отношений — на своей последней избраннице по имени Шон он женился в 1997 году. На их свадьбе присутствовали многочисленные знаменитости, такие как Джейн Фонда, Тэд Тернер, Аль Пачино и многие другие.

Шон Саунтик моложе Кинга на 26 лет, сейчас ей 59 лет. Она получила известность как модель, певица, актриса, телеведущая и продюсер еще до свадьбы с Ларри. От этого брака у пары двое сыновей — 20-летний Чанс и 19-летний Кеннон-Эдвард. Таким образом, последний раз шоумен стал отцом в 66 лет.

Несмотря на то, что жен было семь, в действительности этой восьмой брак Ларри.

Просто на одной из них он был женат дважды. Со всеми, кроме Шон, он прожил вместе не более семи лет. Причиной развода с нынешней супругой стали непримиримые разногласия. Какие именно — пока история умалчивает.

В конце апреля этого года легендарный ведущий перенес сердечный приступ.