Петербург и Toyota подписали СПИК

Власти Петербурга и автоконцерн Toyota подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК).Об этом заявил вице-губернатор города Евгений Елин.

По его словам, контракт подразумевает инвестиции компании в развитие предприятия в размере 20 млрд рублей. «Это условия по локализации производства, потребность в продукции петербургских предприятий для автопроизводителей», – прокомментировал господин Елин условия специнвестконтракта.

Напомним, что на петербургском заводе концерна производятся автомобили моделей Camry и RAV4. В рамках СПИК концерн обновит модельный ряд и проведет модернизацию мощностей. Успеть подписать СПИК Toyota должна была до июля, чтобы получить право на субсидии. В рамках контракта компания локализует новые компоненты, в том числе электрические стеклоподъемники, подушки безопасности, бензобаки, выхлопную систему.