Виктор Ковалевский попробует восстановиться в должности директора «Костенок» в апелляции

Центральный районный суд Воронежа принял апелляционную жалобу экс-директора воронежского музея «Костенки» известного воронежского ученого Виктора Ковалевского на решение об отказе в восстановлении его на посту директора музея-заповедника «Костенки», следует из материалов суда. Ранее судья Центрального райсуда Воронежа Виктория Багрянская отказала господину Ковалевскому в удовлетворении иска о признании незаконным решения о лишении его должности, а также восстановлении на работе.

Господин Ковалевский возглавлял музей с 2013 года. Ответчиком выступал региональный департамент культуры, учредитель музея. Департамент принял решение об увольнении господина Ковалевского 7 мая. Это произошло «по решению работодателя» из-за «неприятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, непредоставление или предоставление неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, что явилось основанием для утраты доверия к работнику со стороны работодателя».

В апреле, напомним, прокуратура объявила о возбуждении в отношении Виктора Ковалевского уголовного дела о растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) 700 тыс. руб. грантов. Ученому вменяют неправомерную оплату работ по археологическим исследованиям объекта «Стоянка Костенки-11 (Аносовка 2)» за счет грантов, выделенных из федерального и областного бюджетов. Сам ученый отверг обвинения, сказав, что целевые средства из Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований использовались строго по назначению, а сами фонды получали об этом детальные отчеты.

О том, как проходил суд, — в материале “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова