Участок ТТК перекроют 23–26 августа из-за ремонта в Лефортовском тоннеле

Участок Третьего транспортного кольца в Москве будет закрыт для движения транспорта с 23 по 26 августа из-за проведения ремонтных работ в Лефортовском тоннеле. Как уточнили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), перекрыт будет участок ТТК между Нижегородской эстакадой и Спартаковской площадью.

«Перекрытия в связи с ремонтными работами в Лефортовском тоннеле будут действовать с 22:00 23 августа до 6:00 26 августа»,— говорится в сообщении.

Напомним, в апреле в Лефортовском тоннеле произошло подтопление. По словам очевидцев, вода достигла проезда Завода «Серп и Молот», расположенного почти над тоннелем, а с потолка стекали потоки. В свою очередь, в пресс-службе компании «Гормост» заявили, что подтопления не было, а транспорт двигался штатно.

Подробнее о подтоплении читайте в материале “Ъ FM” «Лефортовский тоннель в Москве "поплыл"».