Россиянкам грозит Симона Халеп

В квалификационном матче Кубка федерации 2020 года сборная России 7–8 февраля на выезде встретится с командой Румынии. Это выяснилось в результате жеребьевки, состоявшейся в Лондоне в штаб-квартире Международной федерации тенниса (ITF). Таким образом, одной из соперниц россиянок в борьбе за выход в финальную часть обновленного командного турнира может стать действующая чемпионка Wimbledon, экс первая ракетка мира Симона Халеп.

Жеребьевка квалификационных матчей Кубка федерации подвела черту под мероприятиями, которые в этом году проходили в рамках реформы самого престижного женского командного теннисного турнира. Напомним, что начиная со следующего сезона его финальная часть будет проходить в Будапеште с 14 по 19 апреля 2020 года, причем из 12 команд-участниц известны на данный момент лишь четыре. Это Австралия и Франция, финалисты нынешнего розыгрыша, а также Чехия и Венгрия, получившие wild card.

Восемь остальных команд определятся в результате квалификационных матчей, которые состоятся примерно за два месяца до Fed Cup Finals,— 7–9 февраля 2020 года. Их участницы и были разбиты по парам в результате лондонской жеребьевки. Сборная России, которая до нынешнего, очень удачного для нее, сезона потерпела несколько поражений и значительно опустилась в турнирном рейтинге, в число сеяных команд не попала. В итоге соперницами россиянок стали румынки. А поскольку в двух предыдущих матчах, еще во времена СССР, теннисистки двух стран встречались лишь на нейтральных территориях, в данном случае место проведения матча также определялось жеребьевкой, и она оказалась удачной для сборной Румынии.

Почти за полгода до начала матча трудно оценивать соотношение сил его участниц. Ведь составы команд в феврале могут выглядеть совсем не так, как они выглядели бы сейчас.

Однако ясно, что легким жребий для сборной России в любом случае не назовешь. В этом году румынская команда повторила свой лучший результат в Кубке федерации — вышла в полуфинал.

Причем в первом круге Мировой группы она смогла на выезде одолеть одну из сильнейших участниц турнира — его 11-кратную победительницу сборную Чехии, которая с 2011 по 2018 год выигрывала почетный трофей шесть раз.

В том матче, а также в полуфинале против сборной Франции, в котором румынки потерпели поражение со счетом 2:3, принимала участие экс-первая ракетка мира Симона Халеп, выигравшая позднее Wimbledon. На ее счету — четыре очка в одиночных встречах, а также поражение в парной комбинации против француженок, которая в том матче стала решающей. На данный момент 27-летняя Халеп является четвертой ракеткой мира. Кроме нее в первой сотне рейтинга WTA также стоит лишь одна румынка — 28-летняя Ирина-Камелия Бегу (92-я в мире). Правда, румынский капитан Флорин Сегарчану может также рассчитывать на нескольких других известных теннисисток. Например, на 31-летнюю Монику Никулеску (105-я), 29-летнюю Сорану Кырстю (106-я) и 31-летнюю Михаэлу Бузэрнеску (136-я).

Что касается Игоря Андреева, капитана сборной России, под руководством которого она в этом сезоне после серии неудач сделала заметный шаг вперед, теоретически в его распоряжении находится гораздо больше сильных игроков. Несмотря на спад, который переживает российский женский теннис, в первую сотню входят 11 россиянок, представляющих разные поколения:

22-летняя Дарья Касаткина (42-я),

24-летняя Екатерина Александрова (43-я),

28-летняя Анастасия Павлюченкова (46-я),

22-летняя Вероника Кудерметова (51-я),

24-летняя Маргарита Гаспарян (60-я),

34-летняя Светлана Кузнецова (62-я),

18-летняя Анастасия Потапова (76-я),

34-летняя Вера Звонарева (85-я),

32-летняя Мария Шарапова (87-я),

20-летняя Анна Блинкова (93-я)

22-летняя Наталья Вихлянцева (98-я).

И выбор состава Андреев сделает гораздо позже, с учетом состояния конкретных игроков на тот момент.

В остальных парах квалификации команда США дома встретится с Латвией, Белоруссия в гостях — с Голландией, Германия в гостях — с Бразилией, Испания дома — с Японией, Швейцария дома — с Канадой, Бельгия дома — с Казахстаном, Великобритания в гостях — со Словакией.

Евгений Федяков