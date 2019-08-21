Kia показала тизер салона нового Mohave

Компания Kia показала тизер интерьера обновленного внедорожника Mohave, который покажут осенью 2019 года.

Автомобиль, дизайн кузова которого выполнен в стилистике концепт-кара Kia Mohave Masterpiece, получит полностью новый интерьер. Судя по первому дизайнерскому скетчу, машину оснастят двумя 12,3-дюймовыми экранами — один будет работать в качестве приборной панели, а второй займет мультимедийная система.

Поменяется архитектура передней панели, центральной консоли и тоннеля. В оснащение войдут акустика Lexicon с 15-ю динамиками, проекционный дисплей и другое оборудование. Декоративные панели могут быть выполнены из дерева или алюминия.

Обновленный Kia Mohave получит несколько вариантов компоновки салона — базовым станет 5-местный внедорожник с двумя рядами сидений, а также предложат интерьер с тремя рядами кресел на шесть и семь пассажиров.

Как минимум для рынка Южной Кореи машина сохранит 3-литровый турбодизельный V6 мощностью 260 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Машина получит доработанную систему полного привода и модернизированное рулевое управление.

Напомним, текущее поколение Kia Mohave на российском рынке стоит от 2,6 млн руб.