На Кубани из незаконного оборота изъяли 11,5 тысячи литров алкоголя

С начала текущего года контролирующие органы в Краснодарском крае изъяли из незаконного оборота 11,5 тыс. литров алкоголя. 64,5% спиртосодержащей продукции оказалась фальсификатом, сообщил на совещании в краевом правительстве начальник департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

В целом с начала этого года сотрудники ведомства обследовали 342 точки продажи алкогольной продукции и в 72-х из них нашли нарушения законодательства. В большинстве случаев речь идет об ИП и физлицах, не имеющие права торговать алкоголем. Было приостановлено 70 лицензий на продажу алкоголя, что в два раза больше показателя 2018 года. Основными причинами приостановки лицензий являются нарушения за истекший срок аренды, неоплаченные штрафы, нарушение лицензионных требований, учета ЕГАИС и прочее. Кроме того, краевой арбитражный суд и Росалкорегулирование по материалам департамента аннулировали семь лицензий.

Роман Куринный отмечает, что фальсифицированная и контрафактная алкогольная продукция в последнее время перемещается из объектов розничной торговли в неконтролируемый властями сектор. В частности, она продается из багажников автомобилей и с придомовых территорий.

Василий Хитрых