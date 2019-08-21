СМИ обнаружили в Facebook торговцев оружием

По данным The Wall Street Journal, пользователи Facebook научились обходить запрет на продажу стрелкового оружия через платформу Facebook Marketplace, запущенную еще четыре года назад. Некоторые пользователи выкладывают на продажу коробки или кейсы от стрелкового оружия и выставляют по ним слишком высокую цену для таких коробок, но разумную для самого стрелкового оружия, которое хранится в той или иной коробке. Для большей точности в описании указано, для какого именно вида и модели оружия предназначен тот или иной кейс.

Выйдя на одного из таких продавцов, репортеры на условиях анонимности узнали, что он продает полуавтоматическую винтовку AR-15, хотя у него на странице для продажи выложен только кейс для нее.

Информации о том, насколько масштабной стала продажа стрелкового оружия в США через торговую платформу Facebook, пока нет. Представители самой соцсети заявили, что «продажа стрелкового оружия является очевидным нарушением наших правил… Мы никогда не будем совершенными, но мы всегда ищем пути для улучшения наших правил и политики по их соблюдению пользователями». Представители компании также отметили, что она примет немедленные меры для борьбы с подобными случаями, и подчеркнули, что с продажей оружия борются уже не только специальные сотрудники, но и искусственный интеллект.

Евгений Хвостик