Двойка на пути из «семерки» в «восьмерку» Корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов — о том, как там восприняли встречу президентов Путина и Макрона

Встречу Владимира Путина и Эмманюэля Макрона в летней резиденции французских президентов форте Брегансон во Франции сочли большой дипломатической удачей. Сегодня она получила продолжение, когда президент Макрон и президент США Дональд Трамп договорились пригласить своего российского коллегу на следующий саммит G7 в 2020 году.

Во встречах на высшем уровне нет мелочей. Тем более во встречах, проходящих в прямом эфире. Поэтому сегодня обсуждают не только политические итоги переговоров (которые во многом остаются закрытыми), но и замеченные наблюдателями детали. Количество вертолетов c российскими опознавательными знаками, число президентских автомобилей, понадобившихся, чтобы преодолеть стометровку от набережной до ворот форта. Букет цветов, который Владимир Путин преподнес Брижит Макрон, и то, что первая дама Франции ушла со встречи одна, поскольку ей некому было предложить свою компанию, ведь господин Путин прибыл на встречу без пары. И конечно, все узнали, чем президентская чета угощала гостя: сорбетом из черных крымских помидоров, артишоками, телятиной с гарниром из томатов и картофеля c соусом из оливок и анчоусов. Кухней по такому случаю распоряжался молодой, но уже знаменитый «трехзвездный» шеф ресторана «Золотая волна» в Сен-Тропе Арно Донкеле, который похвастался, что на тарелках президенты ничего не оставили.

В отличие от видимых деталей содержание и политические итоги встречи в Брегансоне были менее осязаемыми. Но некую общую оценку со стороны французских экспертов и журналистов все же вывести можно. Для президента России, говорилось в комментариях, встреча была шансом окончательно прорвать европейскую блокаду, сделать шаг к нормализации отношений на континенте и отмене санкций. Для президента Франции это была возможность возглавить процесс, подчеркнув еще раз ключевую историческую роль своей страны в отношениях с Россией. Кстати, в этом он следует примеру Де Голля, во многом являющегося для него эталоном политика.

Генерал де Голль не раз говорил о «европейской принадлежности» России. И президент Макрон, как бы вторя ему, заявил, что «Россия — глубоко европейская страна»: «Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока».

Пришедшая сегодня новость о том, что президенты Франции и США направят приглашение президенту России на следующую встречу G7 в 2020 году, возможно, главный результат мини-саммита в Брегансоне.

Как складывались отношения России и G7 Читать далее

Второй его важный итог — объявление о перезапуске переговоров на высшем уровне в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и Германия). Возобновление процесса само по себе лишь знак готовности к обсуждению украинской темы, но это важно и для России, и для Европы, представленной в данном случае президентом Макроном. Владимир Путин в прямом эфире согласился с ним в том, что с новым президентом Украины появляются и новые возможности для компромиссов. Российский президент сказал, что телефонные разговоры с Владимиром Зеленским внушают ему «осторожный оптимизм».

Третьим значимым итогом встречи в Брегансоне стало известие, что президент Франции приглашен в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и что он это приглашение принял.

Накануне встречи президенту Макрону публично советовали сконцентрироваться в беседе с президентом России на проблеме прав человека и манифестациях в Москве, разгон которых осудили МИД Франции и МИД Германии. В заранее обозначенную повестку дня входили также вопросы о ситуации вокруг Ирана в связи с выходом США из «ядерной сделки», урегулирование ситуации в Сирии. Но впечатление было таково, что главным для французского президента были все же европейские дела.

По поводу манифестаций собеседники обменялись ожидаемыми репликами. Эмманюэль Макрон упрекнул российские власти в неспровоцированном насилии, а Владимир Путин в ответ напомнил партнеру о «желтых жилетах», раненых полицейских и демонстрантах и заявил, что «не хочет такого в российской столице». Господин Макрон аналогии не принял, ответив поговоркой «Федот, да не тот» (Comparaison n'est pas raison), но видно было, что президенты скорее отрабатывают номер, чем схлестнулись в споре. Любопытно, что сегодня французские журналисты сравнили реплики президента Путина по этому поводу с их французским переводом, вышедшим в эфир, и нашли их несколько смягченными. Но когда они попытались уличить в цензуре французское телевидение, оказалось, что президента России переводила его собственная переводчица.