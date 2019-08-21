Центробанк присматривается к «Серафиму»

Центробанк может запустить быстрые платежи через отечественный мессенджер под названием «Серафим». Как пишет газета «Ведомости», он был создан под нужды госкомпаний. По данным Google Play, пользователи его скачали только около 500 раз. При этом разработчики «Серафима» утверждают, что ориентируются на китайский Wechat.

Малоизвестный «Серафим» привлек внимание ЦБ благодаря своему российскому происхождению, считает руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов: «Что из этого получится на выходе — большой вопрос. С точки зрения прибыли от проекта, наверное, в какой-то только отдаленной перспективе, когда мессенджер станет действительно популярным, на нем можно заработать.

Вместе с тем, интеграция с действительно популярными платформами, например, WhatsApp или Telegram, маловероятна из-за экономических и политических соображений.

Поэтому в партнеры ЦБ берет какого-то малоизвестного игрока».

Использование системы быстрых платежей (СБП) через мессенджер «Серафим» имеет все шансы стать востребованной услугой, но это вряд ли произойдет в ближайшее время, полагает технический директор компании Qrator Labs Артем Гавриченков: «Это пройденный путь, как показывает практика, это действительно удобно. Китайские пользователи активно проводят платежи и оплачивают товары и услуги через смартфон, используя мессенджер. В первую очередь, здесь вопрос в распространенности приложения по аналогии с вакцинацией — если вокруг каждого пользователя нет семи или восьми человек, условно "привитых" мессенджером, то технология просто не взлетит. Зачастую стартапы на открытом рынке не показывают всех своих возможностей, а сначала выходят к корпоративным пользователям.

Опять же, "Серафим" позиционируется как корпоративный мессенджер, то есть он должен использоваться для обеспечения коммуникаций в бизнесе и госкомпаниях.

Если так и будет, то для сотрудников этих структур, может быть, внедрение мессенджера будет иметь смысл. Что касается остальных пользователей, то тут сложно пока сказать».

Проведение платежей через мессенджеры увеличивает риск краж денег мошенниками, такую точку зрения высказал директор департамента информационной безопасности «Национальной инжиниринговой компании» Лука Сафонов: «Во-первых, это мессенджер недостаточно распространен, неизвестно, какие уязвимости в нем могут быть. Во-вторых, пользователи обычных приложений, которые уже достаточно долго на рынке, кликают по левым ссылкам, совершают необдуманные действия после того, как их злоумышленники ввели в заблуждение. С системой быстрых платежей может быть такая же картина, тем более она подразумевается достаточно простой и прозрачной для пользователей. Но чем меньше операций требуется для проведения платежа, тем проще, соответственно, пользоваться системой и мошенникам для того, чтобы вводить в заблуждение людей и похищать их денежные средства».

Между тем, секция «СБП и мессенджеры» включена в программу форума финансовых технологий Finopolis, который пройдет под эгидой ЦБ в Сочи в октябре.

Андрей Загорский