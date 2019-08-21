На Урале по подозрению во взятке задержаны четыре сотрудника полиции

20 августа в Екатеринбурге и Первоуральске сотрудники ФСБ задержали четырех сотрудников полиции, пишет Е1 со ссылкой на несколько источников в силовых ведомствах. Операция проводилась в рамках уголовного дела в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным источников, двое из задержанных — действующие сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД. Один из задержанных бывший сотрудник ОМВД по Первоуральску Марат Адиуллин, его задержали в тот момент, когда он вел своего ребенка в детский сад. Среди задержанных есть еще один сотрудник первоуральского ОМВД, который перевелся в Екатеринбург.

Известно, что задержанные уже дали признательные показания. Марат Адиуллин по решению суда арестован. Остальные под подпиской о невыезде. По некоторым данным, задержание полицейских может быть связано с уголовным делом экс-главы ОМВД по Первоуральску Олега Грехова. 8 ноября 2018 года он был задержан оперативниками УФСБ по Свердловской области по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и отстранен от должности. В пресс-службах УМВД и ФСБ по Свердловской области от комментариев отказались.

Подробнее об уголовном деле — в материале «Полковнику предъявили прослушивание»