Facebook наймет журналистов для своего новостного сервиса

Новый новостной сервис от Facebook будет работать с помощью журналистов. Как сообщает The New York Times, компания намерена нанять команду редакторов, которые будут отбирать новости для раздела топ-новостей — самых релевантных новостей для конкретного региона. Отвечать за эту работу будут десять журналистов-ветеранов. Причем они не будут заниматься написанием заголовков или редактированием самих новостных текстов. В целом все новости будут отбираться для нового раздела специальным алгоритмом Facebook.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Марка Цукерберга намерена запустить этой осенью вкладку с новостями от ведущих изданий США. Сейчас компания ведет переговоры с ABC News, The Washington Post, Bloomberg и Dow Jones, владеющей The Wall Street Journal. Соцсеть готова платить своим партнерам по $3 млн в год за право пользования их контентом. Каждое соглашение будет подписываться сроком на три года. При этом изданиям будет предложено два варианта сотрудничества: либо контент изданий будет напрямую размещаться в Facebook, либо там будут появляться только заголовок и начало новости, а для продолжения чтения пользователю будет предложено перейти на сайт издания. Таким образом, СМИ получат дополнительный трафик в дополнение к плате за использование их контента соцсетью.

Кирилл Сарханянц