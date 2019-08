WSJ: Facebook запускает новостной сервис и готова платить изданиям миллионы долларов

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой сразу на несколько источников, близких к Facebook, социальная сеть Марка Цукерберга намерена запустить этой осенью вкладку с новостями от ведущих изданий США. Сейчас компания ведет переговоры с ABC News, The Washington Post, Bloomberg и Dow Jones, владеющей The Wall Street Journal, сообщили источники.

Соцсеть готова платить своим партнерам по $3 млн в год за право пользования их контентом. Каждое соглашение будет подписываться сроком на три года. При этом изданиям будет предложено два варианта сотрудничества: либо контент изданий будет напрямую размещаться в Facebook, либо там будут появляться только заголовок и начало новости, а для продолжения чтения пользователю будет предложено перейти на сайт издания. Таким образом, СМИ получат дополнительный трафик в дополнение к плате за использование их контента соцсетью.

Кирилл Сарханянц