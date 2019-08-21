Памяти Наполеона Бонапарта

Арт-обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Буткевич — о том, как в Государственном Историческом музее и Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов отметили юбилейную дату.

15 августа любители истории, франкофилы, коллекционеры и просто все увлеченные люди отмечали 250-летие со дня рождения императора французов Наполеона Бонапарта. В Москве, в Государственном Историческом музее, открылась специально подготовленная выставка из шести автографов Наполеона, а, вообще-то, в коллекции ГИМа хранится целых 33 автографа Бонапарта.

А в Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов в рамках проекта «Наполеон. Жизнь и судьба» празднование дня рождения великого корсиканца приобрело театрализованный характер. В нем участвовали реконструкторы в форме кавалеристов, пехотинцев и саперов великой и российской императорской армий в разноцветных мундирах, с пиками, эспадронами и муляжами пистолетов.

По мнению устроителя выставки, коллекционера Александра Вихрова, девиз реконструкторов «Дорогами минувших войн — к миру» весьма созвучен самой идее выставки: «В день рождения Наполеона мы бы хотели здесь воссоздать атмосферу Тильзитского мира, той истории единения российского и французского народов. И, вы знаете, у Отечественной войны 1812 года был, собственно, удивительный результат: в России огромными темпами стал продвигаться культ Наполеона, с одной стороны, и, с другой, — наши российско-французские связи, взаимоотношения только упрочились».

Любопытный исторический поворот: русский и французский императоры состояли в регулярной переписке, после Тильзитского мира, о котором упоминает Вихров, дружба Александра и Наполеона казалась нерушимой. Бонапарт последовательно сватался к нескольким сестрам Александра Павловича и, только получив окончательный и довольно унизительный по форме отказ от Екатерины Павловны, которая называла его «безродным тираном-корсиканцем», он женился сначала на Жозефине Богарне, а позже на Марии-Луизе Австрийской.

А так, русская, французская, да и вся мировая история могла бы пойти по иному пути развития.