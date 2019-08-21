Незаконный торговый павильон демонтируют на Кондратьевском проспекте в Петербурге

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с подведомственной организацией проводят работы по демонтажу двухэтажного торгового павильона площадью 200 кв. м, незаконно размещенного близ дома 75, корпус 1, литера А на Кондратьевском проспекте в Калининском районе города.

Как сообщили в ККИ, ранее было выявлено, земельный участок, где располагается торговая точка по продаже продовольственных товаров, а также салон красоты, зоосалон и ателье по пошиву одежды и ремонту обуви, самовольно занят производственным кооперативом «Наири», срок действия арендного договора с которым истек еще в апреле. При этом землепользователю было вручено уведомление о необходимости добровольно освободить участок, что не было сделано в срок.

Также сотрудники ККИ принудительно снесли похожий торговый павильон на улице Фучика, вблизи дома 21 во Фрунзенском районе Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на пляже в Сестрорецке была выявлена и демонтирована незаконная вышка для вейкборда, а в Московском парке Победы — самовольно размещенные элементы благоустройства на лодочной станции