В Петербурге демонтировали незаконную вышку для вейкборда и ограждение лодочной станции в парке

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга в ходе очередного рейда обследовали земельный участок в Курортном районе, расположенный по адресу: Сестрорецк, Магазинная улица, участок 3 (пляж «Офицерский»). За его границами на территории ЗНОП городского значения в отсутствие правоустанавливающих документов физическим лицом были размещены элементы спортивного оборудования — две металлические вышки, закрепленные металлическими тросами и предназначенные для занятий вейкбордом.

Как сообщили в ККИ, ранее пользователю было направлено уведомление о необходимости добровольного освобождения земельного участка, однако в установленный срок этого сделано не было. В итоге сотрудники комитета совместно с подведомственной организацией провели демонтаж спортивного оборудования.

Кроме этого, на территории лодочной станции в Московском парке Победы было выявлено незаконное размещение на принадлежащем городу земельном участке элементов благоустройства в виде ограждения и металлической будки. В силу того, что ранее пользователь также проигнорировал уведомление об их демонтаже, данные элементы были принудительно убраны силами ККИ.