Новосибирский суд перевел под домашний арест экс-директора клиники Мешалкина

Центральный районный суд Новосибирска изменил меру пресечения экс-директору Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России им. академика Евгения Мешалкина Александру Караськову и его супруге Ирине Бойцовой. Супруги выпущены из СИЗО и помещены под домашний арест до 19 ноября. Напомним, их подозревают в растрате бюджетных средств при госзакупках в особо крупном размере.

О смягчении меры пресечения для медиков ходатайствовало следствие. По его информации медики дали признательные показания и активно сотрудничали со следствием. Господин Караськов будет проживать в своем особняке в коттеджном поселке «Волна», госпожа Караськова — в квартире в Академгородке.

Академик РАН Александр Караськов и его заместитель по организационно-клинической работе Ирина Бойцова были задержаны силовиками в начале июня 2019 года в рамках расследования уголовного дела о хищениях при госзакупках 1,3 млрд руб. Им инкриминируется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывание денег (ст. 174.1 УК РФ).

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Хирургическая спецоперация».

Константин Воронов, Новосибирск