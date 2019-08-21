Выручка «Татспиртпрома» выросла на 19%

Выручка АО «Татспиртпром» составила 23,6 млрд руб. по итогам семи месяцев этого года, что на 19% больше по сравнению с прошлогодним показателем, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Увеличение выручки произошло благодаря запуску пивного направления и росту продаж спирта и побочных продуктов его производства. В частности, реализация продукции пивоваренного завода «Белый Кремль» принесла более 2,1 млрд руб. Кроме того, «Татспиртпрому» удалось вдвое увеличить доход от реализации спирта и побочных продуктов от его производства – барды и углекислоты. Выручка от реализации продукции собственных спиртовых заводов по итогам семи месяцев 2019 года составила 292 млн руб. За этот период компания произвела 50 млн литров ликеро-водочной продукции и 44 млн литров пива.

Ранее сообщалось, что «Татспиртпром за первый год работы своего пивоваренного завода «Белый кремль» произвел 5,2 млн дал пива и получил 2,6 млрд руб. выручки.

"Ъ-Казань"