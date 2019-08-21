Dennis Rea (USA) в джаз-квартете «TERRANE» и Альберт Кувезин

ВРЕМЯ: 13 сентября в 19:30

МЕСТО: «Студия Дождя», Остров Отдыха, 11Г

Фестиваль «Крас Джаз Фест» – это цикл гастрольных концертов, с интересными, необычными и абсолютно новыми коллективами и артистами для Красноярска.

13 сентября состоится первый концерт фестиваля – к нам приедут гитарист из США Дэннис Рэй (Dennis Rea) со своим джаз-квартетом «TERRANE» и Альберт Кувезин, лидер известной группы «Ят-Ха». Музыканты выступят на одной сцене с авторской джазово-этнической программой «Великие степи» («Giant Steppes»). Это слияние прогрессивного рока и традиционной музыки Центральной Азии, джазового авангарда и тувинского горлового пения. Красноярск точно не слышал такой подобного прежд

Деннис Рэй (Dennis Rea) / гитара

Дик Валентайн (Dick Valentine) / саксофон, флейта

Дэниел Зангроуни (Daniel Zongrone) / ударные, клавишные

Альберт Кувезин / вокал, горловое пение

Вадим Дикке / бас

Этот международный проект собран впервые - для исполнения в прог-роковом и авангардном ключе необычного материала — адаптированной традиционной музыки Центральной Азии и авторских пьес гитариста Денниса Рэя, обращающегося к тому же источнику. Программа получила остроумное название «Giant Steppes», обыгрывающее знаковую джазовую работу Джона Колтрейна «Giant Steps» и одновременно декларирующее свою «географическую» (или, правильнее, этническую?) специфику. Музыканты квартета (фактически выросшего из трио Time-Lapse, выступающего в Штатах без баса) обладают весьма солидным опытом исполнения прог-рока, современного джаза, свободной импровизации, электронной и экспериментальной музыки,- и всё это, разумеется, так или иначе находит отражение в звучании Terrane.

Приобретение билетов по ссылке: https://ur-l.ru/olZKh

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13 сентября 19:30 / «Студия Дождя», Остров Отдыха, 11Г

Возрастное ограничение: 6+