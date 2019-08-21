В поиске краснодарского стрелка задействуют национальные сообщества

Для поимки предполагаемого убийцы 27-летнего уроженца Дагестана задействуют национальные сообщества. Кроме того, мэрия предоставит следствию данные с камер видеонаблюдения «Безопасный город», сообщил первый вице-мэр Краснодара Виталий Косенко.

В настоящее время, как сообщал “Ъ-Кубань”, ведется розыск 28-летнего уроженца Чечни Руслана Турашова, который около 23:00 вторника, 20 августа, предположительно произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в 27-летнего уроженца Дагестана в районе Вишняковского рынка в столице Кубани. От полученных ранений мужчина скончался в больнице. По данным полиции, Руслан Турашов может передвигаться с 25-летним Муратом Турашовым, а также другими неустановленными лицами на белой «Ладе “Приора”». Они могут иметь при себе огнестрельное оружие. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Как сообщили в мэрии, в настоящее время несколько человек уже задержаны. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

«Самое важное — как можно быстрее найти виновных. И не допустить развития конфликта. От полиции и Следственного комитета привлечено максимальное количество сотрудников», — сообщил глава Краснодара Евгений Первышов.

Дмитрий Михеенко