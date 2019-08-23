Новости без редактуры

Последние мировые тенденции говорят о том, что формированием новостной повестки в интернет-проектах будут заниматься не только компьютерные алгоритмы, но и люди. 20 августа стало известно, что Facebook начнет нанимать журналистов для своего сервиса News Tab. Предполагается, что они будут выполнять работу, которой ранее занимались алгоритмы, а именно выбирать наиболее релевантные и персонализированные новости для показа в пользовательской ленте. На этот шаг компания пошла после внешнего давления: Facebook подозревали в распространении дезинформации в политических целях.

Похоже, что фильтровать контент вручную начинает и Twitter. 19 августа компания сообщила о 936 найденных и заблокированных ею аккаунтах, которые, по ее мнению, пытались внести политическую нестабильность в Гонконге в интересах Китая, подрывая позиции участников протеста в регионе. Вряд ли работу по фильтрации такого контента мог выполнить алгоритм.

В России ситуация диаметрально противоположная. Для крупнейшего новостного агрегатора «Яндекс.Новости» именно беспристрастность компьютерных алгоритмов остается главным ответом на критику. Так, 19 августа был фактически заморожен конфликт между «Яндексом» и депутатами, начавшийся на прошлой неделе. Анонсированное Госдумой обсуждение «темы фейковых новостей в "Яндексе"» было неожиданно перенесено на октябрь. До этого депутаты планируют провести консультации с представителями СМИ, экспертами и новостными агрегаторами, а также с представителями «Яндекса», которых сначала на совещание даже не позвали.

Скандал разразился после публикации “Ъ” от 14 августа о том, что депутат Альфия Когогина предложила Минпромторгу и Минтрансу запретить эксплуатацию старых машин. СМИ активно цитировали материал, сюжет о нем на «Яндекс.Новостях» попал в топ-5 на главной странице «Яндекса» (общая аудитория проекта в июне превышала 22 млн пользователей в день, по данным Mediascope). Позднее автор инициативы заявила, что речь идет только о запрете старых коммерческих автомобилей, но исходный материал оставался в топе «Яндекса», после чего депутаты обвинили компанию в искажении информации.

Основной аргумент «Яндекса» — в том, что алгоритм, формирующий топ новостей, прозрачен, человеческого вмешательства в него нет. И хотя компания, по информации источников, рассматривает разные варианты развития новостного агрегатора, не исключая даже его закрытия, вряд ли среди этих вариантов будет создание редакции для управления «Яндекс.Новостями». В отличие от ситуации с Facebook и Twitter в России такой шаг может только усилить подозрения в манипуляциях.