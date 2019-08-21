Россия сменила генконсула в Гонконге

Новым генконсулом России в Гонконге стал Игорь Сагитов, говорится в сообщении МИД РФ. Ранее генконсулом страны в Гонконге был Александр Козлов.

Господин Сагитов родился в 1964 году. На дипломатической службы с 1986 года. Он владеет корейским и английским языками. В 2011–2015 годах работал советником-посланником посольства России в КНДР. С 2015-го — замдиректора Первого департамента Азии.

В Гонконге с начала июня не прекращаются протесты. Поводом для возмущения граждан стал новый закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. Реакция Пекина на демонстрации ужесточается: власти назвали протестующих террористами, а в пограничный город Шэньчжэнь начали стягивать бронетранспортеры Народной вооруженной полиции КНР.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Политический протест переходит в полицейский».