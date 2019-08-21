Роспотребнадзор проверяет информацию о массовом отравлении в ресторане в центре Петербурга

21 августа, среда
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проводит проверку ресторана Dizzy, расположенного на набережной канала Грибоедова. Ранее стало известно, что несколько посетителей заведения обратились в больницу с подозрением на отравление некачественными продуктами. В числе пострадавших оказались гости свадьбы и участники интеллектуальной игры «60 секунд» — в общей сложности 13 человек.
Официальной информации об итогах проверки общепита пока не поступало.
“Ъ-СПб” писал, что по решению суда в Петербурге на три месяца закрыли бистро «Еврокебаб» на проспекте Непокоренных. В начале июля 53 человека там заразились сальмонеллезом.