BMW оснастит электромобиль iNEXT необычным рулем

Компания BMW рассказала об особенностях интерьера нового электрического кроссовера iNEXT, который появится в 2021 году.

Автомобиль получит руль сложной формы, которая одновременно улучшает обзорность приборной панели и позволит быстро считывать направление и угол поворота руля в беспилотном режиме.

Ранее стало известно, что электромобиль оснастят горизонтальным изогнутым дисплеем в салоне, ориентированным на водителя. Монитор с магниевым креплением будет переходить в цифровую приборную панель. Водитель и передний пассажир смогут самостоятельно настраивать содержимое экрана в доступной для них области.

Напомним, премьера концепт-кара BMW Vision iNEXT, который ляжет в основу серийной модели, состоялась осенью 2018 года. В настоящее время предсерийный электрический кроссовер проходит дорожные испытания.