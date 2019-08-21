Контрольно-счетная палата начала проверку МО «Колпино»

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга в среду, 21 августа, начала плановую проверку формирования и исполнения бюджета МО «Колпино». В ходе проверки аудиторы проанализируют расходы бюджета муниципального образования за 2017-2019 годы, соблюдение законодательства при осуществлении закупок, а также в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, сообщает АБН.

Отметим, что главой внутригородского муниципального образования г.Колпино является Олег Милюта, а руководителем местной администрации — Евгений Лащук. В 2017 году расходы местного бюджета составили более 404 млн рублей, в 2018 году — более 370 млн руб. В текущем году запланированный объем расходов МО «Колпино» составляет 574 млн руб. Из них более 80 млн руб. будет израсходовано на содержание муниципального совета, местной администрации и избирательной комиссии МО.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что КСП обнаружила более 50 нарушений в работе комитета по инвестициям Смольного.