Мэрия Липецка объяснила необходимость увеличения выпусков газеты «Первый номер»

Увеличение количества выпусков принадлежащей мэрии Липецка еженедельной газеты «Первый номер» необходимо для информирования горожан о реализуемых проектах, трате налогов, расходовании федеральных средств и будущем города. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в горадминистрации. 20 августа на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности липецкого горсовета депутаты не одобрили получение дотации из региональной казны в размере 2,5 млн руб., которая должна быть потрачена на печать четырех спецвыпусков «Первого номера» тиражом 250 тыс. экземпляров каждый. По словам парламентариев, авторы поправки в бюджет не смогли внятно пояснить необходимость дополнительных тиражей, из-за чего в преддверии губернаторских выборов возникло опасение «завуалированной агитации за бюджетный счет». По словам источника “Ъ-Черноземье” в обладминистрации, агитационных материалов не планировалось, а посвященный Дню города спецвыпуск уже вышел 21 июля. При этом электронного экземпляра этого выпуска «Первого номера», в отличие от регулярных, на сайте информационного портала most.tv нет. Представители портала пояснили “Ъ-Черноземье”, что pdf-версии газеты размещаются в рамках договора, но «на спецвыпуск данное соглашение не распространяется».

Как сообщили “Ъ-Черноземье” в мэрии, анализ обращений жителей Липецка к главе города показывает, что есть «необходимость информирования максимального количества липчан о преобразованиях, которые происходят в городе, о развитии территориального общественного самоуправления, программах благоустройства, пилотном проекте развития индивидуального жилищного строительства для многодетных семей». По данным пресс-службы, сейчас информирование идет через сайт администрации, мэр Евгения Уваркина также рассказывает о работе в своем аккаунте Instagram, «но не все липчане пользуются интернетом», поэтому и «было принято решение увеличить количество экземпляров популярной городской газеты». В качестве примера программ, о которых планируется информировать, в мэрии привели «Комфортную городскую среду», «Инициативное бюджетирование» и «Липецкий дворик». «Многие липчане не знают, как принять в них участие: какие условия, критерии отбора заявок»,– добавили в мэрии. Кроме того, отметили в горадминистрации, есть «лучшие практики, о которых стоит знать»: районы, где жители активно включаются в развитие своей территории, а муниципалитет им помогает.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Агитация не сыграла "Первым номером"».

Александр Прытков, Андрей Прах