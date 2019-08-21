СКР допросил в Петербурге жену одного из руководителей ФБК Леонида Волкова

Сотрудники Следственного комитета по Петербургу задержали и допросили руководителя социологической службы Фонда борьбы с коррупцией и жену одного из руководителей ФБК Леонида Волкова Анну Бирюкову. Об этом со ссылкой на руководителя правозащитной организации «Агора» Павла Чикова сообщает ТАСС.

По словам господина Чикова, следователи действовали по поручению центрального аппарата СК РФ. У Анны Бирюковой был произведен обыск, у нее изъяли банковскую карту и мобильный телефон. Через пять часов представитель ФБК была отпущена, отметил правозащитник.

Ранее «Ъ» писал, что Следственный комитет наложил аресты на счета Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и еще более чем на сотню счетов, принадлежащих физическим и юридическим лицам. Кроме этого, по месту жительства сотрудников фонда были произведены обыски в рамках расследования уголовного дела об отмывании 1 млрд рублей.