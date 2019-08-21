Финдиректор Huawei признала, что у компании есть офис в Иране

Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанная в декабре прошлого года канадскими властями по запросу США, тогда же призналась, что у компании есть офис в Иране. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на судебные документы, опубликованные во вторник. Во время допроса сотрудники пограничной службы Канады спросили госпожу Мэн о возможном ведении бизнеса компанией в Иране и о том, продавала ли Huawei свою продукцию в те страны, с которыми торговать запрещено согласно санкциям США. Сначала финдиректор ответила «я не знаю», однако после повторного вопроса заявила, что у ее компании есть офис в Иране, говорится в документах.

Госпожа Мэн была задержана в Ванкувере 1 декабря 2018 года. Поводом для ареста и экстрадиции в США стали обвинения против Huawei в незаконных транcакциях через банк HSBC в Иран, который находится под американскими санкциями.

О задержании госпожи Мэн — в публикации “Ъ” «Финдиректор Huawei наговорила на экстрадицию».

Кирилл Сарханянц