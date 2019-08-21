В ДТП на трассе М-4 «Дон» в Туапсинском районе пострадали двое детей

Авария с пострадавшими произошла около 7:00 среды, 21 августа. По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, на трассе М-4 «Дон» в районе села Молдовановка Туапсинского района 26-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и столкнулся с встречным автомобилем Lifan.

Травмы в результате ДТП получили пять человек. Среди пострадавших водители обоих автомобилей, а также пассажиры автомобиля Lifan, в числе которых – двое несовершеннолетних детей. Все пострадавшие госпитализированы в больницы. По факту ДТП проводится проверка.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в конце июля этого года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился установить на всех автодорогах региона барьерные разделители встречных полос. Пункт о необходимости строительства барьеров до 2023 года планируют закрепить на уровне краевой программы.

Василий Хитрых