В Петербурге задержан третий участник драки с ОМОНом на «Газпром Арене»

В Петербурге задержан третий обвиняемый в участии в драке с ОМОНом во время матча «Зенит» – «Краснодар» 3 августа на «Газпром Арене». Как сообщили в пресс-службе управления СКР по городу, следствием установлено, что к совершению указанного преступления причастен мужчина 1991 года рождения. Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения.

Задержанный из хулиганских побуждений попытался ударить сотрудника ОМОН ногой в область головы.

Ранее Петроградский районный суд Петербурга отправил под стражу на два месяца двух других участников драки, мужчин 24 и 25 лет.