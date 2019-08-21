Рустам Минниханов считает строительство платной дороги целесообразнее реконструкции трассы М7

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика заинтересована в строительстве платной дороги Москва-Казань больше, чем в ремонте автодороги М7 «Волга». Он объясняет это тем, что за счет новой дороги автопоток на существующей трассе будет разгружен, передает ТАСС со ссылкой на замруководителя пресс-службы главы Татарстана Лилию Галимову.

По мнению господина Минниханова, в этой ситуации нужно смотреть на перспективу, поскольку через несколько лет поток машин на трассе М7 будет гораздо больше. Кроме того, во время строительства платной дороги планируется строительство нового моста через Волгу.

«Нам нужен новый мост и новая дорога для того, чтобы те запросы и те масштабы, которые на сегодняшний день есть, удовлетворить. Мы, конечно, заинтересованы в проекте, - подытожила госпожа Галимова.

Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил о целесообразности строительства платной трассы Москва-Казань лишь на участке до Владимира.