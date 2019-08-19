В Минэкономразвития предложили построить дорогу до Владимира вместо платной трассы Москва-Казань

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил о целесообразности строительства платной трассы Москва-Казань лишь на участке до Владимира. При этом он предложил частично отремонтировать автодорогу М7 «Волга», пишут «Ведомости».

По его словам, строительство платной дороги не решит проблему аварийности трассы М7. Вместо этого он предлагает расширить автодорогу Москва-Уфа до трех полос на тех участках, где их только две. Также нужно достроить объезды таких городов, как Владимир, Гороховец, Нижний Новгород и Чебоксары. За счет этого в два раза сократятся расходы на проект - до 279 млрд руб. Из общей суммы 121 млрд пойдет на строительство новой трассы. Предложения Минэкономразвития позволят «максимально эффективно использовать бюджетный ресурс», добавил Орешкин.

Однако, по мнению представителей Минтранса, Минстроя и «Автодора», новую трассу нужно строить до Казани, поскольку длительные перекрытия М-7 на реконструкцию приведут к перегрузке трассы М-5 «Урал».

"Ъ-Казань"