«Светофор» для малого бизнеса АО Райффайзенбанк запустил сервис по проверке надежности контрагентов в интернет-банке.

Сервис по проверке компаний по России предоставляет компания «СКБ Контур», которая собирает и анализирует информацию о любом юридическом лице или индивидуальном предпринимателе.

Услуга реализована в виде «светофора» — с тремя индикаторами, которые определяют степень риска: красный, желтый и зеленый.

«Прежде чем запустить сервис проверки, мы спросили клиентов, чего они ждут от такой услуги. Мы реализовали самые популярные пользовательские сценарии, в том числе один уникальный — индикатор собственной компании», — добавил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом.

Перед началом сотрудничества

Любого потенциального бизнес-партнера можно проверить по ИНН в разделе «Мои контрагенты», нажав на кнопку «Проверить контрагента». Вместе с индикатором появляется возможность скачать экспресс-отчет, который содержит факты о финансово-хозяйственной деятельности компании.