В Купчино ввели в эксплуатацию еще один новый детский сад на 220 мест

Во Фрунзенском районе Петербурга по адресной программе комитета по строительству введен в эксплуатацию новый детский сад на 220 мест по адресу: Южное шоссе, дом 51, корпус 2 строение 1. Разрешение выдано застройщику АО «Трест №68», сообщили в пресс-службе Смольного.

В трехэтажном здании детсада предусмотрены бассейн, игровые комнаты, спальни, столовые, залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также кабинеты психолога и логопеда. На прилегающей территории благоустроены и оборудованы игровые площадки и спортивные зоны. Заказчиком работ выступило СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что новый детский сад также был введен в эксплуатацию на Шуваловском проспекте в Приморском районе города.