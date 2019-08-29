Будь заметен

2 сентября миллионы детей пойдут в школу. Ближе к зиме световой день будет сокращаться, поэтому для безопасности школьникам необходима одежда со световозвращающими полосами или световозвращающие аксессуары. Что об этом следует знать родителям, как защититься от подделок — в обзоре “Ъ”.

Световозвращающая одежда для школьника

Сентябрь обещает быть теплым (по крайней мере в ряде регионов), поэтому какое-то время школьники будут ходить по улице без курток. Найти в продаже школьную форму со световозвращающими элементами очень сложно. Это связано с тем, что по действующим ГОСТам световозвращатели в детской школьной одежде необязательны. Так или иначе, школьника осенью должно быть видно издалека. Люди возвращаются из отпусков, машин в городах становится очень много. Световой день уменьшается с каждым днем: если 1 сентября в Москве он составляет 14 часов, то 30 сентября — уже менее 12 часов, в середине октября сокращается до 10 часов. В конце ноября дети идут к первому уроку в темноте, возвращаются с секций и кружков тоже в сумерках. Немного статистики: из 23 тыс. ДТП с пострадавшими пешеходами 7,7 тыс. произошло в темное время суток (данные ГУОБДД МВД России за шесть месяцев 2019 года).

Пока сентябрь теплый и все ходят без курток, самый оптимальный вариант — носить обувь или портфель со световозвращающими полосами (лучше и то и другое одновременно). «На самом деле давно нет разницы в цене между одеждой со световозвращателями и без них. При промышленном производстве эти затраты для крупных компаний копеечные,— говорит член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре.— Более того, если производители увидят, что спрос на одежду со световозвращателями выше, они начнут ее больше выпускать». С кроссовками может возникнуть сложность — не во всех школах их разрешено носить в составе школьной формы, а вот ранцы гарантированно разрешены, выбор их большой и почти все со световозвращателями.

Что сказано в ПДД про световозвращающую одежду: В случае вынужденной остановки транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТ 12.4.281-2014.

Как выбрать световозвращатель

Если не получается купить одежду со световозвращателями, то ребенку можно дать световозвращающий аксессуар. Он может быть выполнен в разных форматах — например, в виде подвески, повязки, манжета, значка, брелока или шеврона. Стоит такое изделие обычно недорого, от 50 до 200 руб.

Самый распространенный вариант — пластиковый браслет на руку. Правда, он не всем подходит: некоторым детям он сильно давит на кисть, рассказывает глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов. Дети носят такой браслет пару дней, потом теряют или убирают в портфель. Родителям приходится каждое утро напоминать ребенку о необходимости носить световозвращатель. Если хранить его в ранце, то со временем браслет сжимается еще сильнее и доставляет еще больше дискомфорта. Но если браслеты устраивают, то лучше использовать их на обеих руках, так ребенка лучше видно на дороге, уточняет гендиректор компании «АМИ Группа» (производитель элементов) Максим Артемьев.

Еще один вариант — световозвращающий элемент на повязке или на липучке, встроенный в брелок. Можно повесить его на ранец или на портфель — он будет висеть там все время, и ребенку не надо напоминать, что нужно взять его с собой в школу. Лучше, чтобы висело два брелока, в идеале — два двухсторонних. Вешать их надо таким образом, чтобы световозвращатель висел ниже портфеля: фары автомобилей настроены на освещение проезжей части, поэтому водитель издалека видит сначала ноги ребенка, потом все остальное.

В сетевых магазинах можно встретить широкий ассортимент изделий стоимостью по 10 руб. Световозвращатель имеет простейшую, казалось бы, конструкцию, но есть нюансы. Многие элементы, особенно дешевые, низкого качества и отражают свет на небольшом расстоянии. Под воздействием дождя или снега они могут быстро потерять свои свойства. Пластик может быть токсичным для кожи и вызывать аллергию, рассказывает Владимир Соколов. Еще один косвенный признак некачественного изделия — резкий химический запах. Можно ориентироваться по цене: брелок или браслет хорошего качества вряд ли будет стоить в магазине дешевле 60–70 руб., поясняет Максим Артемьев, так как производитель и розничная сеть не могут работать себе в убыток.

Напоминаем: в том месте, где школьник переходит дорогу за городом, разрешенная скорость может составлять до 90 км/ч, а по факту машины едут со скоростью до 110 км/ч (за превышение до 19 км/ч не штрафуют). С такой скоростью машина проезжает за секунду 30 м, поэтому нужно, чтобы ребенок со световозвращателем был виден на расстоянии не менее 100 м. Только в этом случае у водителя будет время на принятие решения затормозить. В городе ситуация чуть лучше, тут скорости не более 60–80 км/ч, но и здесь без световозвращателя не обойтись. Максим Артемьев при выборе браслета или брелока предлагает провести тест: сфотографировать его на смартфон с расстояния 3–5 м со вспышкой, желательно в затемненном помещении. На фотографии будет видна степень отражения, блеск должен быть очень ярким и белого цвета (независимо от цвета самого световозвращателя).

«Правильный» световозвращатель соответствует ГОСТ 57422-2017. Подвесной световозвращатель должен быть двухсторонним, с площадью не менее 25 кв. см. Если, допустим, изделие имеет квадратную форму, то каждая грань должна быть не короче 5 см. Иными словами, маленький брелочек на веревочке школьнику не подходит. К сожалению, не всегда в магазинах на этикетках есть информация о соответствии ГОСТу, говорит Владимир Соколов. Надпись также не является 100-процентной гарантией качества: система сертификации несовершенна, далеко не факт, что световозвращатель прошел все необходимые испытания. В идеальной ситуации, по ГОСТу, браслеты и брелоки должны испытываться многократной стиркой, химическими воздействиями, высокой и низкой температурой и т. д. Владимир Соколов и Максим Артемьев советуют покупать световозвращатель в крупных сетевых магазинах: там выше шансы, что вы приобретете качественную продукцию, соответствующую ГОСТу.

Но даже самый дешевый световозвращатель лучше, чем его отсутствие, отмечает Наталья Агре. Есть определенная проблема с тем, что подростки не хотят носить все эти браслеты и брелоки, потому что они недостаточно модные и дети боятся выглядеть с ними глупо среди сверстников. «Креатива изготовителям световозвращающих элементов пока не хватает, дизайнерам стоило бы над этим поработать,— говорит Наталья Агре.— На браслеты или брелоки можно нанести, например, изображение какого-нибудь известного артиста или певца».

Многие дети в сентябре продолжают использовать велосипеды и самокаты и даже ездят на них в школу. Их тоже обязательно нужно обозначить катафотами и световозвращателями. Можно купить специальные световозвращающие наклейки на спицы колес, они также стоят недорого.

В октябре уже начнет не только темнеть, но и холодать. Школьники начнут носить куртки. В отличие от школьной формы верхнюю одежду и ранцы со световозвращающими полосами найти можно. Качество световозвращения не всегда высокое, производители на этом часто экономят, отмечает Владимир Соколов. В Госавтоинспекции МВД России считают, что в любом случае лучше, если полосы будут нанесены на одежду уже при производстве. Лучше брать такие шапку и куртку, где световозвращающая полоса видна со всех сторон. На крупных торговых интернет-площадках за 4–6 тыс. руб. доступны довольно модные куртки, где световозвращающая ткань используется в качестве элементов дизайна, то есть свет отражают не полосы, а целые секторы ткани. Также есть большой выбор зимних штанов со световозвращающими полосами. Иногда производители наносят полосу только на одну штанину, но надо брать такие, где полосы есть с двух сторон и по кругу.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».