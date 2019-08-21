Аналитики Fitch повысили рейтинг «Балтийского лизинга» с «BB-» до «BB»

Вслед за пересмотром суверенного рейтинга РФ, международное рейтинговое агентство Fitch сообщило о повышении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) ГК «Балтийский лизинг» с «BB-» до «BB».



За последнее время эксперты Fitch не единожды положительно оценивали состояние кредитоспособности «Балтийского лизинга». Так, в конце января 2019 года специалисты агентства сообщили о переводе РДЭ компании в статус RWP (rating watch positive). Затем, 25 июня 2019 года, в Fitch Ratings пересмотрели прогноз компании по РДЭ со «стабильного» на «позитивный». И, наконец, вчера рейтинг компании был повышен, в том числе, с учётом возросшей способности акционера компании – ПАО Банк «ФК Открытие» оказывать поддержку «Балтийскому лизингу», а также с учётом уровня стратегической важности компании для акционера.

Текущая позиция РДЭ компании на уровне «BB» позволит «Балтийскому лизингу» повысить инвестиционную привлекательность, которая уже сегодня отражается в повышенном интересе инвесторов к биржевым облигациям компании.