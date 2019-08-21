Аналитики Fitch повысили рейтинг «Балтийского лизинга» с «BB-» до «BB»

Вслед за пересмотром суверенного рейтинга РФ, международное рейтинговое агентство Fitch сообщило о повышении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) ГК «Балтийский лизинг» с «BB-» до «BB».
За последнее время эксперты Fitch не единожды положительно оценивали состояние кредитоспособности «Балтийского лизинга». Так, в конце января 2019 года специалисты агентства сообщили о переводе РДЭ компании в статус RWP (rating watch positive). Затем, 25 июня 2019 года, в Fitch Ratings пересмотрели прогноз компании по РДЭ со «стабильного» на «позитивный». И, наконец, вчера рейтинг компании был повышен, в том числе, с учётом возросшей способности акционера компании – ПАО Банк «ФК Открытие» оказывать поддержку «Балтийскому лизингу», а также с учётом уровня стратегической важности компании для акционера.
Текущая позиция РДЭ компании на уровне «BB» позволит «Балтийскому лизингу» повысить инвестиционную привлекательность, которая уже сегодня отражается в повышенном интересе инвесторов к биржевым облигациям компании.
Группа компаний «Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России. Занимает 8-е место в отраслевом рэнкинге агентства «Эксперт РА» по итогам 2018 года. Компания образована в 1990 году. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 73 подразделения по всей России. По итогам 2018 года объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) компании «Балтийский лизинг» превысил 42,6 млрд рублей. Объем лизингового портфеля по остатку платежей к получению на 01.01.2019 составляет 51,1 млрд рублей. В декабре 2017 года «Эксперт РА» присвоил компании «Балтийский лизинг» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом. Fitch Ratings присвоило компании «Балтийский лизинг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB-» с позитивным прогнозом. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.baltlease.ru