28 августа, среда
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

01 Vacheron Constantin, часы Traditionnelle Twin Beat Perpetual Calendar, 42 мм, платина, механизм с ручным подзаводом, запас хода 65 дней

"Деньги". Приложение от , стр. 63

02 Blancpain, часы Villeret Tourbillon Volant Une Minute, 42 мм, платина, эмаль, механизм с автоматическим подзаводом, запас хода 12 дней

03 Panerai, часы Luminor GMT, 44 мм, сталь, механизм с автоматическим подзаводом, запас хода 10 дней

04 Bovet, часы Virtuoso IX, 46,3 мм, розовое золото, механизм с ручным подзаводом, запас хода 10 дней

05 Richard Mille, часы RM 58-01 Tourbillon World Timer, 50 мм, розовое золото, механизм с ручным подзаводом, запас хода 10 дней

06 Chopard, часы L.U.C Quattro, 43 мм, белое золото, механизм с ручным подзаводом, запас хода 9 дней

07 Grand Seiko, часы 9R01, 43 мм, платина, автоматический механизм с возможностью ручного подзавода, запас хода 8 дней

08 Greubel Forsey, часы Double Tourbillon 30° Technique, 47,5 мм, белое золото, механизм с ручным подзаводом, запас хода 5 дней

Комментарии

Печать

PDF-версия

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя