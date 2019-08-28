01 Vacheron Constantin, часы Traditionnelle Twin Beat Perpetual Calendar, 42 мм, платина, механизм с ручным подзаводом, запас хода 65 дней

02 Blancpain, часы Villeret Tourbillon Volant Une Minute, 42 мм, платина, эмаль, механизм с автоматическим подзаводом, запас хода 12 дней
03 Panerai, часы Luminor GMT, 44 мм, сталь, механизм с автоматическим подзаводом, запас хода 10 дней
04 Bovet, часы Virtuoso IX, 46,3 мм, розовое золото, механизм с ручным подзаводом, запас хода 10 дней
05 Richard Mille, часы RM 58-01 Tourbillon World Timer, 50 мм, розовое золото, механизм с ручным подзаводом, запас хода 10 дней
06 Chopard, часы L.U.C Quattro, 43 мм, белое золото, механизм с ручным подзаводом, запас хода 9 дней
07 Grand Seiko, часы 9R01, 43 мм, платина, автоматический механизм с возможностью ручного подзавода, запас хода 8 дней
08 Greubel Forsey, часы Double Tourbillon 30° Technique, 47,5 мм, белое золото, механизм с ручным подзаводом, запас хода 5 дней
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