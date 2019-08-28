Сервисы по доставке рационов питания

Название компании Сегмент Количество доставок Стоимость (тыс. руб.) Grow Food Доставка готовых рационов Шесть дней 6,3–9 Performance Food Доставка готовых рационов Один день 1,5–2,3 «Вкусвилл» Доставка готовых рационов Один день 1–1,4 GrinDin Доставка готовых рационов Один день 1,5–3,4 justfood Доставка готовых рационов Пять дней 6,7–8,2 «Шефмаркет» Доставка наборов для готовки Пять блюд* 2,7–3,4 «Яндекс.Шеф» Доставка наборов для готовки Пять блюд* 2,8–4 Elementaree Доставка наборов для готовки Пять блюд* 1,8–3,3