Сервисы по доставке рационов питания

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|Название компании
|Сегмент
|Количество доставок
|Стоимость (тыс. руб.)
|Grow Food
|Доставка готовых рационов
|Шесть дней
|6,3–9
|Performance Food
|Доставка готовых рационов
|Один день
|1,5–2,3
|«Вкусвилл»
|Доставка готовых рационов
|Один день
|1–1,4
|GrinDin
|Доставка готовых рационов
|Один день
|1,5–3,4
|justfood
|Доставка готовых рационов
|Пять дней
|6,7–8,2
|«Шефмаркет»
|Доставка наборов для готовки
|Пять блюд*
|2,7–3,4
|«Яндекс.Шеф»
|Доставка наборов для готовки
|Пять блюд*
|2,8–4
|Elementaree
|Доставка наборов для готовки
|Пять блюд*
|1,8–3,3
Источник: данные компаний.
*На двоих.