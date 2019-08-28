28 августа, среда
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Сервисы по доставке рационов питания

"Деньги". Приложение от , стр. 56
Название компании Сегмент Количество доставок Стоимость (тыс. руб.)
Grow Food Доставка готовых рационов Шесть дней 6,3–9
Performance Food Доставка готовых рационов Один день 1,5–2,3
«Вкусвилл» Доставка готовых рационов Один день 1–1,4
GrinDin Доставка готовых рационов Один день 1,5–3,4
justfood Доставка готовых рационов Пять дней 6,7–8,2
«Шефмаркет» Доставка наборов для готовки Пять блюд* 2,7–3,4
«Яндекс.Шеф» Доставка наборов для готовки Пять блюд* 2,8–4
Elementaree Доставка наборов для готовки Пять блюд* 1,8–3,3

Источник: данные компаний.



*На двоих.



Комментарии

Печать

PDF-версия

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя